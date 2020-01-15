https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норма, обязывающая размещать рекламу только на украинском языке, вступила в силу на Украине.

Соответствующее положение отражено в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По данным Нацсовета страны, эта статья регламентирует использование госязыка в рекламной сфере.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, — сообщили в ведомстве.

При этом представители зарубежных телерадиоорганизаций и ТРК, вещающих на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, могут использовать эти языки.

Нарушившим закон грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от $141 до $212) или же предупреждение за первое нарушение.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в декабре 2019 года в Верховную раду законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Политик подчеркнул, что у данного документа нет «ничего общего с защитой и развитием украинского языка». Также Бужанский заявил, что законопроект дискриминирует носителей других языков, в том числе русского.