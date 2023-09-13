На памятник княгине Ольге в Киеве надели бронежилет

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Памятник княгине Ольге в Киеве

В Сети появились кадры, на которых памятник княгине Ольге в Киеве одет в бронежилет. На средстве боевой индивидуальной защиты расположена надпись «Ей нужна броня». По чьей инициативе появился жилет — неизвестно.

Монумент находится возле здания Министерства иностранных дел Украины. Рядом с княгиней Ольгой — Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий.

Ранее образ княгини Ольги использовали в Псковской области в агитации за дистанционное электронное голосование. Видео, на котором актриса в образе княгини использует приложение «Госуслуги», чтобы отдать свой голос на выборах с 8 по 10 сентября, появилось в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР. Работы по монтажу трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий. Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.