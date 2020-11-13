На Кипре проходят акции протеста против карантинных мер

https://static.news.ru/photo/9b10b41a-2712-11eb-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: JGeorgoulas/twitter.com

Жители кипрского города Лимассол провели акцию протеста возле здания городской администрации. В митинге приняли участие несколько сотен человек.

Участники демонстрации выступали против введённых в регионе карантинных мер, а также против коррупции властей, пишет газета Cyprus Mail.

Протестующие скандировали лозунги против парламента, коррупции, требований по обязательному ношению масок и штрафов в €300 за нарушение карантинных мер.

В сообщении отмечается, что в город для участия в протестах направилась группа людей из Никосии, однако их не пустили в Лимассол.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Кипра приняли решение о закрытии регионов Пафос и Лимассол на карантин в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса. Въезд и выезд их округов будет закрыт до 30 ноября, по вечерам для местных жителей вводится комендантский час.

На Кипре с населением в 1,27 млн человек за последние сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Пик суточного прироста пациентов с COVID был зафиксирован в стране 8 ноября. Тогда врачи поставили 314 киприотам диагноз «коронавирус». Всего в стране с начала пандемии заразились 6853 человека, скончались от заболевания 38 жителей Кипра.

После сообщений о возобновлении авиасообщения между Никосией и Москвой власти Кипра объявили, что пока не готовы принимать российских туристов. В республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, и дипломаты.