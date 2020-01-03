https://static.news.ru/photo/2efc8d62-2e3e-11ea-ba86-fa163e074e61_660.jpg Фото: ‏ BelEmbassyLV/twitter.com

Очередь из сотен автомобилей российских туристов стоит в пунктах пропуска на границе с Белоруссией.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики, в литовском направлении образовалась очередь из 260 машин, в польском направлении стоят 390.

За последние три дня на границе было зарегистрировано 140 тысяч туристов, 70% из них — россияне.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Латвия стали самыми дешёвыми зарубежными направлениями на Новый год. Учитывался вылет из Москвы 29 декабря и возвращение 10 января. Так, слетать из Москвы в Минск и обратно можно за 6,6 тысячи рублей, а в Ригу за 6,7 тысячи рублей, писал NEWS.ru.