Очередь из сотен автомобилей российских туристов стоит в пунктах пропуска на границе с Белоруссией.
Как
За последние три дня на границе было зарегистрировано 140 тысяч туристов, 70% из них — россияне.
Ранее сообщалось, что Белоруссия и Латвия стали самыми дешёвыми зарубежными направлениями на Новый год. Учитывался вылет из Москвы 29 декабря и возвращение 10 января. Так, слетать из Москвы в Минск и обратно можно за 6,6 тысячи рублей, а в Ригу за 6,7 тысячи рублей, писал NEWS.ru.
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