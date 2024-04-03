МВД Финляндии выступает против открытия КПП на границе с Россией

Фото: Kimmo Raisanen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает пока не открывать пропускные пункты на границе с Россией, закрытые в ноябре прошлого года до 14 апреля, сообщает ТАСС. Отмечается, что ведомство предлагает продлить их закрытие «до дальнейшего уведомления». Инициатива внесена в повестку заседания правительства, которое пройдет 4 апреля.

Как отмечается, финские власти намерены держать КПП на границе с Россией закрытыми до тех пор, пока не будет принят закон об «инструментальной миграции», когда беженцев используют, как способ для достижения неких целей. Законопроект, который должен поступить в парламент в апреле, позволит отказывать в убежище прямо на границе.

Ранее финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе. Сейчас, как рассказали СМИ, там изредка можно встретить автомобили, а магазины распродают последние товары перед закрытием.

Тем временем, конфедерация финской промышленности предлагает правительству страны создать в шести граничащих с Россией регионах особые экономические зоны для обеспечения роста экономики на этих территориях. Там отметили, что ситуация в Восточной Финляндии серьезная и исключительная как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности, поэтому требует решения.