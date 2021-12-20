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Мужчина отпустил одну из двух заложниц в Париже

Мужчина отпустил одну из двух заложниц в 12-м округе Парижа
00:32, 21 декабря 2021
Мужчина отпустил одну из двух заложниц в Париже Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press
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Мужчина, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, отпустил одну из них. Об этом сообщает префектура столичной полиции. Это произошло после шести часов переговоров.

Преступник только что освободил одного из заложников, он не пострадал, — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вторая женщина остаётся у преступника. Полицейская бригада розыска и быстрого реагирования продолжает переговоры.

По имеющимся данным, в понедельник, 20 декабря, вооружённый ножом злоумышленник захватил двух женщин в магазине на улице Алигер в 12-м округе Парижа. На место происшествия прибыла полиция. На улице дежурят полицейские и спасательные бригады.

По данным СМИ, преступнику 50 лет, он страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.

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