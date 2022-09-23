«Мучительный и позорный конец»: политолог об интервью Зеленского с Делоном Политолог Корнилов: интервью с Зеленским сделает конец жизни Алена Делона «мучительным»

Фото: R4924_italyphotopress, via www.i/Global Look Press

Актёр Ален Делон

Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским может сделать конец жизни французского актёра Алена Делона «мучительным», заявил политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что артист возьмет интервью у украинского лидера, пишет «ПолитРоссия». Политолог напомнил, что Делон планирует самостоятельно уйти из жизни, сделав эвтаназию в Швейцарии, где она легальна.

В итоге выбрал еще более мучительный и позорный конец <...>. Какой страшный финал некогда великого актера! — заявил Корнилов.

Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Беседа состоится 23 сентября на телеканале TV5 Monde. До этого Делон выразил поддержку Украине в связи с проводимой на территории страны специальной военной операцией. 86-летний актер также участвовал в программе об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочитал в прямом эфире несколько строк стихотворения.

Ранее посетил Украину и провел беседу с Зеленским американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн. По данным украинских СМИ, кинодеятель посетил Бучу и Ирпень, чтобы оценить ситуацию «своими глазами». Пенн снимает фильм об Украине с ноября 2021 года — тогда он впервые посетил страну. В республику также приезжал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу.