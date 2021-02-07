Москва ответила на угрозы Борреля по санкциям

https://static.news.ru/photo/828f3870-6980-11eb-8339-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

В Москве удивлены оценкой главы европейской дипломатии Жозепа Борреля итогов своего визита в Россию. Российский МИД отметил, что его слова после встречи сильно контрастируют с его же заявлениями.

Главе евродипломатии после прилёта в Брюссель, видимо, объяснили, как нужно было расставить акценты во время визита в РФ, — заявили в МИД РФ.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности провёл переговоры с Сергеем Лавровым в Москве, писал NEWS.ru. По их итогам Боррель сообщил, что Брюссель может принять решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека уже 22 февраля. Причиной стало дело оппозиционера Алексея Навального.

Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции, — сказал дипломат.

Евросоюз ещё в конце 2020 года раздумывал над введением ограничений против физических лиц и организаций за нарушение прав человека.