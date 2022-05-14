Москва готовит меры на случай появления ядерного оружия на Балтике - Грушко Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, как будут строиться отношения с Хельсинки и Стокгольмом после их вступления в НАТО

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО пока не заявляло о намерении изменить схему построения ядерных сил на Балтике, но если будут реализованы намерения разместить атомное оружие ближе к границам России, то Москва примет адекватные меры предосторожности. Об этом рассказал 13 мая замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, «новая реальность, то есть вступление Швеции и Финляндии в НАТО, не отвечают ни интересам европейской или региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Северной Европы, которая до сих пор была наиболее, пожалуй, спокойной зоной в Европе и где акцент делался на сотрудничество и несостязательности в военной сфере».

Теперь же, отметил дипломат, картина радикально изменится, хотя об изменении в формате размещения ядерных сил в Балтийском регионе говорить пока рано.

НАТО взяло обязательства по основополагающему акту не размещать ядерное оружие на территориях новых членов (Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году, не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил. — NEWS.ru). До последнего времени Альянс этого положения придерживался. С другой стороны, в последнее время мы видим все больше заявлений, что НАТО готово отказаться и от этой меры. В частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам РФ. Польские руководители говорили о готовности принять ядерное оружие. И если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, а это может быть не только физическое перемещение американского ядерного оружия на территорию этих стран, но и создание инфраструктуры, необходимой для применения ядерного оружия, с учетом Совместных ядерных миссий, которые осуществляются в том числе и странами, не обладающими ядерным оружием в нарушение Договора о нераспространении, то конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности. Эти меры должны обеспечить надежность сдерживания с нашей стороны. Александр Грушко заместитель министра иностранных дел РФ

Кроме того, Грушко отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой пересмотр отношений во всех сферах отношений, включая экономику, культуру, а также, возможно, — сотрудничество в Арктике.

Александр Грушко Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — стратегический сдвиг, отказ от внешнеполитического достояния, на котором в том числе основаны престиж и политический авторитет этих стран, — подчеркнул дипломат. — В связи с предстоящей годовщиной заключения Хельсинкского акта от 1975 года президент Финляндии Саули Ниинистё предложил провести в 2025 году такое же совещание, и снова в Хельсинки. Это предложение было поддержано абсолютным большинством европейских стран. Но сейчас возникает вопрос, уместно ли такое совещание?

По словам дипломата, присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО «во многом затронет природу отношений с Россией» в экономической, культурной и других сферах.

Мы видим, что так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в Альянс, проводят наиболее агрессивный антироссийский курс. Именно они требуют, чтобы границы с РФ становилась рубежом военного противостояния путем накачки вооружениями, — отметил Грушко.

Также замминистра подчеркнул, что «конечно, не в наших интересах, чтобы это произошло в отношениях с Финляндией. Мы не видим никаких реальных причин, которые могли бы побудить Хельсинки сделать столь серьезный стратегический разворот в сфере политики безопасности и обороны, но надо исходить из того, что сценарии могут быть очень разными».

Что касается Арктики, которая в ближайшее время, согласно прогнозам, может стать новой ареной противостояния России и НАТО, то Грушко допускает различные варианты развития событий, хотя и надеется на лучшее.