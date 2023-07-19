Мощный взрыв прогремел во Львове

Фото: Maria Vashchuk / Global Look Press

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о сильном взрыве во Львове. Воздушная тревога не была объявлена в регионе. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Сообщают о сильном взрыве во Львове, — отмечает издание.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли спиртовой завод Черноземья «Курскпродукт» в поселке Теткино Курской области. Предприятие является одним из крупнейших. По данным канала, по территории объекта было нанесено восемь ударов. Минобороны РФ не давало комментариев в связи с произошедшим. Данных о пострадавших также нет.

В населенном пункте пропал свет, так как, по информации канала, один из снарядов повредил линию электропередачи. Кроме этого, Mash сообщил, что обстрелу подверглось здание нерабочей мельницы. При столкновении с землей украинский беспилотник сдетонировал.

ВСУ 18 июля совершили атаку на поселок Теткино. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, было зафиксировано не менее шести прилетов. Часть населенного пункта была обесточена. Несколько домов получили повреждения, из местных жителей никто не пострадал.