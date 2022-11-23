МИД Молдавии вызвал российского посла из-за отключения электричества

Фото: Александр Связин/РИА Новости

Олег Васнецов

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны, сообщил в Twitter глава ведомства Ники Попеску. По его словам, свет мог пропасть в результате обстрелов энергообъектов на Украине.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова оставили Молдавию в темноте. Массовые отключения электроэнергии по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдавии. Я поручил вызвать посла России для объяснений, — сказал Попеску.

Президент Молдавии Майя Санду также обвинила Москву в отключении электричества в стране. По ее словам, «Россия оставила Молдову в темноте».

Как сообщают местные СМИ, в результате отключения электричества в Кишиневе перестали работать светофоры. Из-за этого на дорогах образовались пробки.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране наблюдаются отключения электроэнергии. По данным телеканала TCB, без света также остались районы Приднестровья от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света.