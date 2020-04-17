Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании, сообщил президент республики Игорь Додон.
Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова, — написал глава государства в своём Facebook.
Молдавия в качестве первого транша получит €200 млн. Средства пойдут на нужды страны, включая инфраструктурные проекты. Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь.
Ранее Россия и Молдавия договорились о продлении на год поставок газа, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники