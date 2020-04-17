Европа

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

21:22, 17 апреля 2020 66
Игорь Додон Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании, сообщил президент республики Игорь Додон.

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова, — написал глава государства в своём Facebook.

Молдавия в качестве первого транша получит €200 млн. Средства пойдут на нужды страны, включая инфраструктурные проекты. Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь.

Ранее Россия и Молдавия договорились о продлении на год поставок газа, сообщал NEWS.ru.

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