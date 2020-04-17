Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

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Тест командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана на коронавирус оказался положительным, сообщил замминистра Антон Геращенко.

По его словам, болезнь у Балана протекает почти бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции. Все люди, которые были с ним в последнее время, будут проходить тестирование, — написал политик в...