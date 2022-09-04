ВС РФ уничтожили 150 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

ВС России ликвидировали свыше 150 украинских бойцов на Николаево-Криворожском направлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ не удалось закрепиться в регионе, они потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» американского производства, 10 других боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял <...> более 150 военнослужащих, — сказал Конашенков.

Отмечается, что ВКС России в ходе выполнения боевых задач во время военной операции в районе населенного пункта Романовка Николаевской области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее Министерство обороны России показало кадры с подбитой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть автомобильную и бронетехнику, а также противотанковые комплексы Javelin.