Выступающий против Мюнхенской конференции демонстрант облил себя бензином и пошёл к толпе. Полицейские смогли предотвратить поджог.
Мужчина держал в руках зажигалку,
Die Versammlung hat inzwischen den— Polizei MÃ¼nchen (@PolizeiMuenchen)
#Marienplatzerreicht. Kurz vor dem Schlusskundgebungsort wurden durch einige wenige Versammlungsteilnehmer pyrotechnische GegenstÃ¤nde gezÃ¼ndet. #muc1502 #siko February 15, 2020
В демонстрациях в Мюнхене принимают участие около трёх тысяч человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию прошёл в Москве без происшествий и задержаний. Участие в нём приняли порядка двухсот человек.
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