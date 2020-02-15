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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировую общественность заставить Киев выполнять Минские соглашения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не собирается урегулировать конфликт в Донбассе, а лишь «продолжает пафосно заявлять» о своих мирных намерениях.

Жителей Донбасса в нарушение Конвенции ООН о защите прав и свобод, в нарушение подписанных документов о мирном урегулировании конфликта уже шестой год подвергают геноциду и истреблению, — написал политик в...