Фото: martinbernstei3/twitter.com

Выступающий против Мюнхенской конференции демонстрант облил себя бензином и пошёл к толпе. Полицейские смогли предотвратить поджог.

Мужчина держал в руках зажигалку, говорится в Twitter местной полиции. В настоящий момент мотивы митингующего неизвестны.

В демонстрациях в Мюнхене принимают участие около трёх тысяч человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию прошёл в Москве без происшествий и задержаний. Участие в нём приняли порядка двухсот человек.

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