Мишустин возложил венок к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

https://static.news.ru/photo/7e2ac488-8d49-11eb-90c4-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в торжествах в честь Дня независимости Греции. В рамках мероприятия политик возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма в Афинах.

После возложения венков были исполнены национальные гимны. Затем начался военный парад. Церемония прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

На мероприятии присутствовала президент Греции Катерина Сакелларопулу, также приняли участие принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли и президент Кипра Никос Анастасиадис.

Как писал NEWS.ru, глава российского кабмина Михаил Мишустин прилетел в Афины с двухдневным визитом. Политик примет участие в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821–1829 годов. Первым пунктом в графике стала встреча с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли, энергетики, промышленности, транспорта, культуры и в гуманитарной сфере.

Кроме того, Мишустина наградили Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.