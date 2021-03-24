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Мишустин передал греческому премьеру привет от Путина

17:34, 24 марта 2021
Кириакос Мицотакис и Михаил Мишустин Кириакос Мицотакис и Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом передал коллеге привет от президента России Владимира Путина.

Реплику Мишустина услышали журналисты местных СМИ, передаёт РИА Новости. Российский политик передал «самый тёплый привет и наилучшие пожелания» от Путина в начале разговора с Мицотакисом.

Мишустин в ходе общения с премьер-министром Греции также отметил особые отношение Москвы и Афин. По мнению председателя правительства РФ, российско-греческое партнёрство основывается на особой исторической и культурной близости народов двух государств.

Визит Мишустина в Грецию приурочен к 200-летию со дня начала национально-освободительной революции, в результате которой греческое государство в 1830 году получило независимость от Османской империи. Как писал NEWS.ru, российский премьер примет участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Кроме того, Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

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