Мишустин передал греческому премьеру привет от Путина

https://static.news.ru/photo/c3b31c48-8caf-11eb-9925-96000091f725_660.jpg Кириакос Мицотакис и Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом передал коллеге привет от президента России Владимира Путина.

Реплику Мишустина услышали журналисты местных СМИ, передаёт РИА Новости. Российский политик передал «самый тёплый привет и наилучшие пожелания» от Путина в начале разговора с Мицотакисом.

Мишустин в ходе общения с премьер-министром Греции также отметил особые отношение Москвы и Афин. По мнению председателя правительства РФ, российско-греческое партнёрство основывается на особой исторической и культурной близости народов двух государств.

Визит Мишустина в Грецию приурочен к 200-летию со дня начала национально-освободительной революции, в результате которой греческое государство в 1830 году получило независимость от Османской империи. Как писал NEWS.ru, российский премьер примет участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Кроме того, Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.