Минсельхоз США: на Украине производство зерна сократится на 21%

Фото: IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

В Минсельхозе США ожидают, что производство пшеницы на Украине сократится до 16,5 млн тонн. Фактически снижение составит примерно 21%, указано в министерском прогнозе. Снижение производительности эксперты ведомства связывают с военным конфликтом на территории страны.

Производство пшеницы на Украине на 2023/24 сельскохозяйственный год прогнозируется на уровне 16,5 млн тонн, что на 21% меньше, чем в прошлом году, и на 38% ниже среднего показателя за пять лет, — прогнозирует Минсельхоз США.

Площадь сбора урожая ведомством оценивается в 4,3 млн гектаров, что на 19% меньше, чем в прошлом году, и на 35% меньше, чем в среднем за пять лет. Снижение производства из года в год связано с продолжающимся конфликтом России и Украины.

12 мая сообщалось, что срок действия зерновой сделки могут продлить на 60 дней. Об этом заявлял источник, знакомый с переговорным процессом. По информации агентства, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Уточняется, что данное продление является «жестом России», которая надеется, что ее требования будут учтены.