Минобороны России: более 600 солдат ВСУ уничтожены в Одесской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 июля в населенном пункте Константиновка Одесской области было ликвидировано более 600 солдат ВСУ, в том числе до 120 иностранных наемников, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Еще более 320 националистов было уничтожено в результате удара 17 июля по пункту ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.

В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников, — сказано в сообщении.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки ракетными войсками и артиллерией было поражено девять пунктов управления ВСУ и шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в селе Дачное Одесской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, на базе осуществлялась подготовка резервистов для украинской армии. В результате уничтожено более 200 человек и более десяти единиц военной техники иностранного производства.