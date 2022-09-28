Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман Минобороны России: ВСУ потеряли 70 человек при попытке наступления на Красный Лиман

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Красный Лиман. По его словам, потери ВСУ составили более 70 человек, а также около 15 единиц боевой техники.

В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля, — заявил Конашенков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ хотят прорвать фронт, при этом самая опасная ситуация создалась в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР, также большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.

Впоследствии Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ выстроили штурмовые колонны и технику для марша по направлению к населенному пункту Торское под Красным Лиманом. Накануне украинские войска уже попытались войти в населенный пункт Торское и взять под свой контроль дорогу Красный Лиман — Сватово, однако были отброшены российской армией.