Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по городам Украины

Российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как передаёт РИА Новости, гражданскому населению ничего не угрожает.

Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация вооружённых сил Украины, — пояснили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля в районе Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов прогремели взрывы. По данным корреспондентов зарубежных СМИ, они являются ракетными ударами. В ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами. «Интерфакс-Украина» сообщил о высадке российских военных в Одессе и Мариуполе.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.