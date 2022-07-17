Минобороны РФ: ВКС уничтожили около 200 солдат ВСУ в Чугуеве под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в городе Чугуеве Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял около 200 военных. Помимо этого, ВКС вывели из строя более 10 единиц бронетанковой техники. Также сообщается об участившихся случаях дезертирства в ВСУ на фоне потерь личного состава.

В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более 10 единиц бронетанковой техники, — сообщили в министерстве.

Удар со стороны ВКС также пришелся по дислокационному пункту 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новоданиловки Запорожской области. Уничтожено около 65 бойцов ВСУ и более 10 единиц специальной автомобильной техники.

В военном ведомстве указали на случаи дезертирства в рядах украинской армии на фоне значительных невозвратных потерь. В частности, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, базирующаяся в районе села Верхнекаменское Донецкой области, оставила позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве. Потери противника достигли 200 человек, также уничтожено до 13 единиц техники.