Минобороны России сообщило об утрате боеспособности украинского «Кракена» Минобороны: украинский национальный батальон «Кракен» утратил боеспособность из-за ударов российских ВКС

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Солдаты Вооруженных сил Украины

На Харьковском направлении после точечных ударов ВКС России, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен», сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Для срочного восполнения потерь командиры ВСУ безуспешно пытаются использовать жителей Харькова.

На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточным оружием удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники. Также стало известно, что солдаты 93-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении и 128-й горно-штурмовой бригады на Запорожском направлении массово дезертируют в центральные и западные районы Украины из-за больших потерь личного состава.