Российские военные уничтожили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове Минобороны: ВС РФ уничтожили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли высокоточным оружием удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники, добавил он.

Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники, — сказал Конашенков.

Он также добавил, что в Херсонской и Николаевской областях российские военные уничтожили порядка 100 боевиков и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли в Херсонской области схрон с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном доме, на позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, блокпоста Росгвардии и автомобилей местных жителей. В нем были обнаружены автомат АК-74, более 200 патронов, противопехотные и противотанковые гранаты.