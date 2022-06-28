Минобороны рассказало об участившихся случаях «дружественного огня» в ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России рассказало в своем Telegram-канале об участившихся случаях «дружественного огня» среди украинских солдат. По его данным, минометному обстрелу со стороны сослуживцев подверглись новобранцы 97-го батальона 60-й пехотной бригады и разведгруппа 28-й механизированной бригады ВСУ, где четверо военнослужащих погибли на месте, еще трое получили ранения.

Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной «дружественного огня», — сказано в сообщении.

Ранее журналист Сет Харп опубликовал в своих соцсетях переписку с американским наёмником на Украине, который признался, что украинские военные сражаются против своих же солдат. Он назвал происходящее «цирком уродов», добавив, что люди гибнут впустую, и рассказал, что если бы не знакомый человек, ради которого он приехал на Украину, он бы никогда «не стал бы участвовать в этом тупорылом дурдоме».