Минобороны России показало, как Ми-8 сопровождают поезд в зоне спецоперации

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показало видео работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава на Украине. Кадры вертолетного патрулирования в зоне проведения специальной военной операции появились в Telegram-канале ведомства.

Вертолеты взлетают с полевых аэродромов. С земли прикрытие осуществляют расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

Летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на заданную точку ежедневно по несколько раз, обеспечивая доставку по железной дороге необходимых для российских вооруженных сил грузов.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.