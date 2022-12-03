Минкультуры Украины объяснило «передачу» Киево-Печерской лавры ПЦУ Глава Минкультуры Украины Ткаченко: речи о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ не идет

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет. Так он отреагировал на заявление архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори о том, что Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Он уточнил, что речь идет о регистрации юридического лица на территории национального заповедника «Киево-Печерская лавра». По его словам, организация давно начала процесс регистрации, однако сведения о ней появились только сейчас, что является совпадением, передает издание «Украинская правда».

Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени и эта информация появилась сегодня о регистрации в госреестре, — объяснил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что процесс перерегистрации «не имеет никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской лавре». Министр уточнил, что все здания лавры принадлежат государству.

На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется, — подчеркнул Ткаченко.

Ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская лавра зарегистрирована как монастырь в составе раскольнической ПЦУ. По его словам, монастырь теперь возглавляет как юридическое лицо глава ПЦУ Епифаний Думенко. Он пояснил, что созданное юрлицо теперь может получить в пользование имущество и помещения монастыря.