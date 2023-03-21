Минкульт Эстонии не может запретить прокат «Чебурашки» в стране Советник Функ: у Минкульта Эстонии нет оснований для запрета проката «Чебурашки»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Министерство культуры Эстонии считает дискуссионным моментом прокат «Чебурашки» с актерами Сергеем Гармашем и Федором Добронравовым, которые поддержали спецоперацию, сообщает EADaily. При этом ведомство в данном случае не видит оснований для запрета фильма, уточнил советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам Карло Функ. Это связано с тем, что фильм не имеет явных идеологических посылов, пояснил он.

Советник считает, что необходимость проката «Чебурашки» в Эстонии вызывает вопросы с этической точки зрения, однако в целом желание прокатчика предоставить русскоязычным детям развлекательный контент можно объяснить. При этом он добавил, что в России образ главного героя фильма считают одним из символов СВО.

Как говорят русские, «благодаря доброму взгляду и обаятельной мордашке даже на передовой „Чебурашка“ заставит улыбнуться и убедиться: врага мы зачебурашим и победа будет за нами». И в этом смысле демонстрация фильма в Эстонии вызывает серьезные вопросы, — заявил Функ.

Эстонский продюсер Андри Чупин при этом отметил, что фильм «Чебурашка» очень добрый и не должен никого обидеть.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» стал лидером по числу нелегальных скачиваний по итогам февраля 2023 года. Помимо него, в топ-3 вошли криминальный триллер Бенджамина Карона «Аферисты» и приключенческий боевик Жана-Франсуа Рише «Крушение». Продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона не попало в десятку лидеров.