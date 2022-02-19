Министр обороны Украины рассказал о многолетней угрозе со стороны России

Пока ни в одном приграничном городе нет «ударной группировки» российских войск, говорить о вторжении России на Украину в ближайшие день-два неуместно. Такое мнение высказал в эфире телеканала «1+1» министр обороны республики Алексей Резников.

Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно, — заявил министр.

Он также подчеркнул, что низкие риски не означают полного отсутствия угрозы.

Я хочу напомнить нашим партнёрам, что угроза существует с 2013 года, — сказал Резников.

По его словам, украинские военные готовы к сопротивлению и встрече российских войск.

Ранее журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя. Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.