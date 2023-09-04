Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Алексей Резников

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента государства Владимира Зеленского. Предполагается, что Резников также выступит перед депутатами Верховной рады с отчетом.

Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов, — написал Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Аналитики издания The New York Times ранее объяснили причины замены Алексея Резникова. По их мнению, это связано с затягиванием конфликта с Россией. Специалисты считают, что Киев также желает видеть новое руководство в Министерстве обороны из-за резкой критики в адрес действующего главы ведомства со стороны общественных деятелей.