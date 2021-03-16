Министр культуры Украины: проблемы с AstraZeneca в Европе «устроила» Россия

https://static.news.ru/photo/b99bb7b6-867d-11eb-872c-96000091f725_660.jpg Фото: francesco rossi/Global Look Press

Россия могла организовать массовую информационную кампанию против препарата для вакцинации AstraZeneca, чтобы расчистить путь на рынок для своего «Спутника V». Так считает глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В своём Telegram-канале он отметил, что «Спутник V» ещё не одобрили в Евросоюзе и отметил, что проблемы у британско-шведской вакцины на руку Москве.

В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнёров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — написал Ткаченко.

Глава Минкультуры Украины заверил подписчиков, что очень тщательно проверил источники, из которых появилась информация о «псевдоопасности» AstraZeneca и кто «лоббировал распространения этих страшилок в европейских СМИ».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против конкуренции вакцин от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что власти страны негативно относятся к попыткам политизировать вопросы распространения препаратов. По словам представителя Кремля, зарубежные государства прикладывают значительные усилия, чтобы заставить разные страны отказаться от российских вакцин.

16 марта в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA) заявили, что случаи побочных эффектов вряд ли связаны с определённой партией вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные, сообщал NEWS.ru.