Во Франции пообещали, что ЕС продолжит платить за российский газ в евро Министр экологических преобразований Франции Помпили: ЕС продолжит платить за российский газ в евро и долларах

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Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что страны Европейского союза продолжат платить в евро или долларах за российский газ, сообщает Reuters. По её словам, именно об этих валютах говорится в газовых контрактах с Россией.

Мы все согласны с тем, что мы продолжим платить в евро и не позволим изменять контракты в одностороннем порядке, — сказала Помпили в Брюсселе на экстренной встрече министров энергетики ЕС.

Ранее агентство Bloomberg написало, что 10 европейских компаний завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива по новой схеме расчётов. В агентстве также отметили, что четыре покупателя уже оплатили СПГ в российской валюте.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.

В конце марта Москва потребовала перейти на расчёты но новой системе оплаты. Для этого страны должны открыть в Газпромбанке два счёта — валютный и рублёвый. Это необходимо для того, чтобы выручку от продаж перечислять в иностранной валюте (доллар или евро), далее Газпромбанк конвертирует её на рублёвый счёт.