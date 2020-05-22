Европа

Министр экономики Франции заявил о предбанкротном состоянии «Рено»

14:48, 22 мая 2020
Фото: Ernesto Arbitraggio/Global Look Press

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса поставила автоконцерн «Рено» (Renault) на грань выживания.

Я продолжаю говорить только правду относительно положения французских компаний и предприятий. И вынужден признать, что в настоящее время у компании Renault поставлено на карту самое её существование, — цитирует министра ТАСС.

По словам Лэ Мэра, автопроизводитель запросил у правительства кредит в пять миллиардов евро, но займ будет предоставлен только после утверждения национального плана поддержки отрасли и выполнения трёх условий: расширения выпуска электрокаров, перенос наиболее передовых производственных линий во Францию и обеспечение подрядчиков справедливыми контрактами.

Сейчас французские заводы «Рено» закрыты на карантин.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия решила помочь компаниям, переживающим трудные времена и не получающим поддержки от правительств своих стран.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях