Министр экономики Франции заявил о предбанкротном состоянии «Рено»

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса поставила автоконцерн «Рено» (Renault) на грань выживания.
Я продолжаю говорить только правду относительно положения французских компаний и предприятий. И вынужден признать, что в настоящее время у компании Renault поставлено на карту самое её существование, — цитирует министра ТАСС.
По словам Лэ Мэра, автопроизводитель запросил у правительства кредит в пять миллиардов евро, но займ будет предоставлен только после утверждения национального плана поддержки отрасли и выполнения трёх условий: расширения выпуска электрокаров, перенос наиболее передовых производственных линий во Францию и обеспечение подрядчиков справедливыми контрактами.
Сейчас французские заводы «Рено» закрыты на карантин.
Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия решила помочь компаниям, переживающим трудные времена и не получающим поддержки от правительств своих стран.
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