Министр экономики Франции заявил о предбанкротном состоянии «Рено»

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Власти Грузия поддерживают намерение Соединённых Штатов выйти из Договора по открытому небу, потому что считают, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По словам дипломата, европейская безопасность держится на трёх соглашениях — Венском документе, Договоре об обычных вооружённых силах в Европе, а также Договоре по открытому небу. Все три документа находятся в...