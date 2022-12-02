Минфин ФРГ отказал главе Минобороны в деньгах для закупки боеприпасов Минфин ФРГ отказал главе Минобороны Ламбрехт в деньгах для закупки боеприпасов

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Минфин ФРГ отказал главе Министерства обороны Кристин Ламбрехт в деньгах для закупки боеприпасов, раскритиковав ее деятельность, сообщает Politico. По данным издания, 29 ноября Ламбрехт направила в ведомство письмо с просьбой «срочно предоставить значительные бюджетные средства» на покупку боеприпасов. Минфин отказал в финансировании, указав, что Ламбрехт не упоминала о необходимости в боеприпасах на дебатах на тему бюджета в Бундестаге. В ответном документе немецкое Министерство финансов обвинило бундесвер в том, что оформление заказов в этой сфере бюрократизировано, а планирование выглядит непрозрачным.

Медленное обеспечение боеприпасами и техникой <...> вызвано не отсутствием бюджетных средств, а сложными, частично непрозрачными и непоследовательными процессами планирования и бюрократией при оформлении заказов, — поясняется в ответном письме.

Сегодня днем канцлер Германии Олаф Шольц признал, что бундесвер испытывает дефицит боеприпасов. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что немецкие вооруженные силы в настоящее время находятся в непростой ситуации. По словам политика, власти ФРГ в течение последних десятилетий шли неверным курсом в вопросах обеспечения своей армии.

Министр обороны Германии ранее сообщила, что Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. При этом Ламбрехт добавила, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине. В свою очередь постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро», и в Киеве по этому поводу растет беспокойство.