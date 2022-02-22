МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть РФ

МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в РФ, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно её покинуть. В ведомстве заявили об усилении «российской агрессии» против Киева, что может осложнить процедуру предоставления консульской помощи на территории РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть её территорию, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в законодательной базе Верховной рады было зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР. В числе мер в документах называются также закрытие границ с Россией и Белоруссией.



Разорвать полностью дипломатические отношения с Россией предложила депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук.

Верховная рада Украины ранее призвала Россию отозвать признание ДНР и ЛНР. Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне нежелательным сценарием возможный разрыв дипотношений с Украиной. По его словам, такой шаг лишь усложнит ситуацию.