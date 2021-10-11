МИД Украины приветствовал новые санкции ЕС по Крыму

Министерство иностранных дел Украины приветствовало новые санкции, принятые Евросоюзом по Крыму. Соответствующая реакция опубликована на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД говорится, в частности, что введение Советом ЕС новых ограничительным мер накануне 23-го саммита Украина — ЕС «служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности».

Это также подтверждает единство Украины и Европейского союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договорённостей учредительного саммита «Крымской платформы», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению Киева, ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Россия не прекратит «временную оккупацию Крыма» и не перестанет допускать «другие грубые нарушения норм международного права».

В понедельник, 11 октября, стало известно, что Совет ЕС расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физических лиц и организаций. Причиной подобных мер стал «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В санкционный список были добавлены восемь новых фигурантов: преимущественно лица, занятые на службе в государственных органах Крыма и Севастополя.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев «вернёт» не только Крым, но и Кубань, когда на Украине придёт к власти «честное руководство». Кроме того, политик обвинил Россию в «краже истории». По словам Гончаренко, Россия украла и киевских князей, и Киевскую Русь. Он отметил, что украинская государственность сформировалась ещё до основания Москвы.