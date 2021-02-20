МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние на Киев

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Украина движется в сторону членства в НАТО и Евросоюзе, а Москва навсегда потеряла своё влияние на страну. Об этом заявил в ходе обращения по случаю седьмой годовщины Майдана 2014 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её. Сегодня Украина продолжает своё развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее, — цитирует ТАСС украинского дипломата.

По мнению Кулебы, международная коалиция, поддерживающая киевские власти, сохраняется и укрепляется и это показывают санкции против России и резолюции международных организаций.

Ранее украинский министр рассказал, что МИД Украины готовит документы для Европейского союза с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Кроме того, Кулеба намерен поднять вопрос о ситуации в Крыму на заседании Генассамблеи ООН.

Как сообщал NEWS.ru, помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин. Как рассказали в военном ведомстве США, Остин завил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.