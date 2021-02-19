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Европа

МИД Украины попросит ЕС ввести санкции против России из-за Крыма

13:39, 19 февраля 2021 20
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

МИД Украины подготовит документы для Европейского союза с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой, — цитирует Кулебу KP.RU.

Он также хочет вынести на заседании Генассамблеи ООН, которая пройдёт 23 февраля, вопрос о ситуации в Крыму.

Ранее Кулеба позвал представителей России на саммит «Крымская платформа», который пройдёт в мае. На мероприятии будет затронута тема выхода Крыма из-под российской юрисдикции и восстановления над территорией украинского суверенитета. Кулеба заявил, что на другие темы говорить с Россией он не будет. Дипломат считает, что Москва будет минимизировать успех «Крымской платформы».

Бывший генпрокурор Крыма, замглавы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления «против целого народа, проживающего на полуострове».

Как писал NEWS.ru, Кулеба считает «русский мир» однообразным. Он добавил, что Москва не сможет продвигать его на Украине «мягкой силой».

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