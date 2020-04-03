МИД РФ назвал провокационным выпадом заявления представителей Польши

https://static.news.ru/photo/6c5205f2-75b5-11ea-8542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители российского МИД прокомментировали заявления Польши о слабом взаимодействии РФ в подготовке визита делегации. Сотрудники ведомства назвали это заявление провокационным выпадом.

Вызывает недоумение, что руководитель канцелярии правительства Польши Михал Дворчик аргументировал принятие такого решения тем, что Россия вовремя не дала однозначный письменный ответ на предоставленные логистические планы визита, — отметили в МИД.

Как ранее писал NEWS.ru, глава канцелярии премьера Польши Михаил Дворчик сообщил, что делегация не намерена посещать Россию в годовщину авиакатастрофы Ту-154. По словам политика, визит состоится позднее.