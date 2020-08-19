Литва запретила Лукашенко въезд в страну

https://static.news.ru/photo/3077e8ae-e24c-11ea-9060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внесён в список невъездных в Литву персон. Об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс в эфире национального радио.

Список состоит из 32 человек, которых я не стану называть поимённо, в их числе и Александр Лукашенко, — отметил Линкявичюс.

До этого министр иностранных дел написал в Twitter, что Вильнюс приветствует решение Евросовета о введении санкций по отношению к должностным лицам Белоруссии.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Также президент ЕС отметил, что Евросоюз изучит возможность включения президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список.

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Позднее кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС. В среду оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры.

Как писал NEWS.ru, ранее оппозиция Белоруссии выступила за максимально добрые отношения с Россией.