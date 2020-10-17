МИД Германии заявил о намерении страны достроить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/4bf3e544-1058-11eb-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Хайко Маас заверил, что проект «Северный поток — 2» обязательно будет реализован, вопрос лишь в сроках окончания проекта.

Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос — когда. О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе, — сказал он в интервью RND, комментируя критику США в адрес Берлина, пишет ТАСС.

Министр подчеркнул также, что Германия не намерена прерывать диалог с Россией из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. По мнению Мааса, поддерживать связь с Москвой необходимо для урегулирования региональных вопросов и конфликтов.

Глава МИД ФРГ отметил, что отношения Германии и России останутся непростыми, добавив, что страны ЕС продолжат оказывать давление на РФ в случае неприемлемых действий со стороны Москвы.

Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идёт о поиске решения для прекращения войн. В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой, — подытожил Хайко Маас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с отравлением Навального. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ допускает возможность прекращения диалога со странами ЕС из-за за неуважения, бездоказательных обвинений и необоснованных санкций.