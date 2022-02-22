МИД Австрии вызовет посла России в Вене

Посол России в Австрии будет вызван в Министерство иностранных дел страны после решения о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, Россия этим шагом нарушает Минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения, сообщает ТАСС.

По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД, — сказал австрийский канцлер.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД. Он также отметил, что это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик, о деталях санкций говорить рано.

21 февраля в обращении к нации президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В России вопрос о ратификации соответствующих документов будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.