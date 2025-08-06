«Методика террора»: раскрыт британский след в подготовке диверсий ВСУ в РФ

Британские офицеры обучают Вооруженные силы Украины методам диверсий и разведки, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Великобритания полностью курирует силы специальных операций, предоставляя им разработки в области террора и подрывного дела. Он добавил, что пленение британских офицеров может раскрыть важные секретные данные, поскольку они владеют информацией о системе подготовки украинских военных.

Великобритания взяла полностью под патронаж Силы специальных операций Украины. Она предоставляет им методичные разработки по методике проведения террора, диверсий, готовит специалистов — подрывников, снайперов. И, собственно говоря, специалистов по проведению диверсионно-разведывательных действий. А чем интересна информация о взятии в плен этих офицеров? Она интересна тем, что они знают очень много секретных материалов. Они знают систему комплектования ВСУ специалистами. И они очень хорошо знают, как Великобритания участвует в этих боевых действиях, — пояснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские военные провели спецоперацию по захвату британских военных офицеров в Очакове. По его данным, в ночь на 31 июля подразделение спецназа ВС РФ на катерах скрытно подошло к побережью Николаевской области, проникло в командный пункт ВСУ и задержало нескольких военных. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.