Меркель предупредила о третьей волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/65435e7e-6bd1-11eb-a85d-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Германии может начаться третья волна распространения коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, количество мутаций COVID-19 растёт, что может привести к появлению третьей волны. При этом введённые ранее меры борьбы с распространением вируса действуют — число новых случаев снижается, передаёт Spiegel.

Мы можем быть очень довольны, — сказала она.

Однако необходимо бороться с надвигающейся третьей волной. Для этого необходимо сокращать число заражений и отслеживать контакты заболевших.

Как писал NEWS.ru, 9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Вакцинация состоялась в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинированы уже около 1,5 млн жителей Британии.