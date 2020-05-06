Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/d24298ca-8fa2-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что темпы распространения коронавируса в стране значительно снизились. По её словам, это говорит о преодолении первой фазы пандемии.

При этом важно помнить, что страна до сих пор остаётся в самом начале пути, передаёт ТАСС.

Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы всё равно находимся в самом начале и ещё долго будем иметь дело с этим вирусом, — подчеркнула политик.

Как писал NEWS.ru, власти Германии хотят открытия всех магазинов и школ и возобновления розыгрыша Бундеслиги в мае. Все ученики должны иметь возможность вернуться в классы до летних каникул. При этом правительство намерено возложить ответственность за дальнейшее ослабление карантинных ограничений на власти федеральных земель.