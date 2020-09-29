Меркель сочла инцидент с Навальным темой для международного обсуждения

https://static.news.ru/photo/8711bdc4-02fa-11eb-8d43-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: imago-images.de/Global Look Press

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального на территории РФ — это не вопрос двусторонних отношений Между Москвой и Берлином, но тема международной повестки.

Это не двусторонний вопрос, это произошедшее на территории России нарушение конвенции по запрещению химического оружия, поэтому это международный вопрос. Мы ждём ответа от ОЗХО, а после обсудим в европейском кругу необходимую реакцию, — приводит РИА Новости слова Меркель с выступления в бундестаге.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер призвал власти Германии предоставить РФ информацию по инциденту с Навальным.