https://static.news.ru/photo/fc643e66-b80f-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hannibal Hanschke/dpa/GlobalLookPress

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила «военную угрозу» со стороны России.

На вопрос журналистов о том, какая угроза исходит от России и недооценивает ли Германия эту «угрозу», немецкий лидер сообщила, что от российской стороны безусловно исходит некая «воинствующая модель». По её мнению, об этом говорят «дезинформационные кампании» России и возможное участие в убийстве чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщает The Guardian.

Убийство в берлинском парке Тиргартен — это серьёзный инцидент, очевидно, вина за который в настоящее время устанавливается в суде. <...> Во всяком случае, мы признаём гибридную войну, методы дестабилизации, как модель поведения России, — привели слова канцлера в издании.

Однако она добавила, что намерена налаживать отношения с Россией и вести конструктивный диалог.

С другой стороны, есть веские причины продолжать вести конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, странах, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству, — отметила немецкий лидер.

Она также отметила важность укрепления военного потенциала страны и подчеркнула, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает собственным интересам США.

Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединённых Штатов Америки. <...> Мы в Германии знаем, что мы должны больше тратить на оборону. <...> Мы добились значительного увеличения в последние годы, и мы будем продолжать идти по этому пути для укрепления нашего военного потенциала, — подытожила Ангела Меркель.

Она также призвала задуматься о мировом лидерстве США.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.