Мэр Киева Виталий Кичко заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce2c69ca-160a-11eb-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Кличко - мер/facebook.com

Глава администрации украинской столицы Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусом и отправился в самоизоляцию. Градоначальник отметил, что чувствует себя хорошо.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 560 новых случаев коронавируса. Более половины заболевших (315) — женщины. В числе заразившихся около50 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет. Среди заболевших 23 медработника, написал Кличков своём Telegram-канале.

Он отметил, что госпитализированы были 47 человек, а остальные находятся дома под контролем врачей.

Всего в Киеве выявлено 33,6 тысячи заражений коронавирусом. Жертвами инфекции в украинской столице стали 674 человека, из которых 18 умерли в последние сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Украины решило перейти на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса. Все заседания кабмин будет проводить в онлайн.