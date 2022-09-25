Мэр Киева признал, что власти Украины совершили много ошибок в начале СВО

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Украинские власти совершили много ошибок в начале военной операции России, заявил в интервью испанской газете Pais мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, за них придется ответить после окончания конфликта.

Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления, — заявил Кличко.

В то же время политик добавил, что сейчас «не время говорить об ошибках». Однако Кличко считает, что после окончания военной операции настанет время «поговорить обо всех них».

Ранее мэр Киева рассказал, что представитель офиса украинского президента угрожал лишить его гражданства. Поводом для такого разговора стала подпись Кличко под письмом к главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин спрогнозировал смену тактики России в ходе спецоперации. Вооруженные силы РФ будут использовать «тактику обхватов и прорывов», считает эксперт.