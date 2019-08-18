https://static.news.ru/photo/bd48be9e-c1db-11e9-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: 5minutes.rtl.lu

Мемориальную доску первому растаявшему из-за изменения климата леднику откроют 18 августа в Исландии.

Ледник Окйёкюдль из-за потепления практически растаял — столетие назад при толщине в 50 метров его площадь составляла около 15 квадратных километров. В данное время от глыбы остался квадратный километр толщиной 15 метров, передаёт Guardian .

Издание отмечает, что на мемориальной доске опубликовано письмо будущим поколениям, в котором говорится, что в ближайшие 200 лет растаять могут и другие ледники.

В открытии мемориала примут участие власти Исландии, представители ООН и другие гости.

Ранее News.ru писал, что ледник Якобсхавн, крупнейший в Гренландии, начал расти. Это особенно удивительно потому, что в последние несколько лет он таял, причём впечатляющими темпами.