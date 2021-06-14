Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия украинской власти

https://static.news.ru/photo/ea43b2a4-cda6-11eb-af6c-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: OppositionPlatformForLife/facebook.com

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконные действия властей Украины. В частности, политик заявил, что его уголовное преследование было политически мотивированно. Об этом сообщил соратник Медведчука по партии Ренат Кузьмин в своём Telegram-канале.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в просьбе об аресте депутата. Он отправлен под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене.

Как отметил Кузьмин, в своей жалобе в ЕСПЧ Медведчук обвинил Киев в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Принимая во внимание последнее заявление верховного комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ не сложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству, — написал соратник политика.

В начале июня в Сети появилась третья запись «прослушки», на которой Медведчук общается с представителями России.

Он общается с Дмитрием Козаком и якобы обсуждает с ним поставки угля на Украину из ЛНР и ДНР. Запись относится к 2014–2015 годам, Медведчук якобы предлагает замглавы правительства РФ поставлять в обмен на уголь продовольствие на неподконтрольные Киеву территории.